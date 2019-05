Festival : Musik auf vielen Bühnen

Düsseldorf Das New Fall Festival lockt im Oktober mit etablierten Stars und Newcomern.

Nach einigen finanziellen Turbulenzen in den vergangenen Jahren steuert das New Fall Festival nun wieder in ruhigeren Gefilden. Es ist damit zugleich einem Wunsch von Festivalmacher Hamed Shahi nähergekommen: „In diesem Jahr haben wir mit dem Ehrenhof einen zentralen Ort für unsere Veranstaltungen gefunden.“ Denn mit den Rheinterrassen ist ein neuer Spielort hinzugekommen, weitere Konzerte werden wie gehabt in der Tonhalle, dem Robert-Schumann-Saal und im NRW-Forum stattfinden. So ist es auch möglich mehrere Konzerte an einem Abend zu besuchen – ohne lange Fahrten zwischen den Spielorten. „Dieses Jahr wird es daher auch ein Tagesticket geben“, sagt Shahi.