Junges Schauspiel feiert Assitej-Welttag : Kulturelle Bildung liegt in der Verantwortung Erwachsener

Auch Szenen aus „Der Schimmelreiter oder Unsere Welt vom Ende her denken“ mit Eva Maria Schindele und Eduard Lind werden am Sonntag zu sehen sein. Foto: David Baltzer

Düsseldorf Der Welttag des Theaters für junges Publikum soll Erwachsene an ihre Verantwortung gegenüber Kindern erinnern. Das Junge Schauspiel nimmt den Tag zum Anlass, um Kinder und Jugendliche ins Theater einzuladen. Dabei steht das Thema „Nachhaltigkeit“ im Mittelpunkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elena Eggert

Erwachsene haben die Verantwortung, Kinder ins Theater zu bringen. Davon ist Stefan Fischer-Fels, Leiter des Jungen Schauspiels, überzeugt. „Ansonsten erleben sie das nicht. Theater ist ein Ort, an dem Geschichten erzählt und erlebt werden können – abseits von Netflix, Youtube und Co.“ Um Lehrkräfte, Eltern, Großeltern aber auch die Politik und die Kunstschaffenden an diese Verantwortung zu erinnern, feiert das Junge Schauspiel zusammen mit dem Förderverein am Sonntag, 20. März, den Welttag des Theaters für junges Publikum und zugleich den Frühlingsbeginn.

Initiiert wurde der Welttag von der internationalen Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche (Assitej). Jedes Jahr gibt es zudem einen Themenschwerpunkt. In diesem Jahr steht „Nachhaltigkeit“ im Zentrum der Aktionen. „Wir haben uns gefragt: Was kann Theater beitragen? Was können wir selbst tun? Und welche Geschichten können wir erzählen?“, so Fischer-Fels, der sich auch im Vorstand von Assitej Deutschland engagiert.

Bei der Wahl der geeigneten Geschichte entschied sich das Junge Schauspiel für das Stück „Der Schimmelreiter oder Unsere Welt vom Ende her denken“. In der Inszenierung von Juliane Kann frei nach Theodor Storms Text aus dem 19. Jahrhundert ist das Verhältnis von Mensch und Natur das wichtigste Thema. Während Storm den Schutz des Menschen und seines Lebensraums ins Zentrum rückt, sind heute die Themen Naturschutz und Nachhaltigkeit mindestens genauso bedeutsam. Am Sonntag werden Live-Szenen des Stückes gezeigt.

Lesen Sie auch Junges Schauspiel Düsseldorf : Der Schimmelreiter auf dem Drahtesel

Im Anschluss ist das Publikum gefragt. Kinder und Jugendliche dürfen darüber abstimmen, wofür sie beim Thema Nachhaltigkeit stehen. Das Signal soll dabei eindeutig sein: Ihr seid uns wichtig. Zeigt uns, wer ihr seid und was euch wichtig ist. Auch Oberbürgermeister Stephan Keller, der Schirmherr der Veranstaltung ist, wird zu seinem Antrittsbesuch erwartet, um im Gespräch mit Stefan Fischer-Fels und dem Vorsitzenden des Fördervereins, Rajiv Strauß, über Kulturpolitik und ihre Auswirkungen für das junge Publikum zu sprechen.

Zum Schluss der Veranstaltung haben Gäste und Mitwirkende noch einmal unter Anwesenheit Kellers die Möglichkeit, Wünsche für die Zukunft zu formulieren. Besonders Kinder und Jugendliche hatten es in den vergangenen zwei Pandemiejahren nicht leicht. „Kinder gehören zu den Verlierern der Pandemie, deshalb ist Bildung nun wichtiger denn je“, findet Fischer-Fels. „Und es ist wichtig, dass es Kunst und Kultur für Kinder gibt.“

Info Die Veranstaltung zum Welttag des Theaters für junges Publikum beginnt am Sonntag, 20. März, um 16 Uhr im Jungen Schauspiel an der Münsterstraße 446. Der Eintritt ist kostenfrei.

(ele)