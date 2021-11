Junges Schauspiel Düsseldorf : Der Schimmelreiter auf dem Drahtesel

Eva Maria Schindele und Eduard Lind in der freien „Schimmelreiter“-Inszenierung. Foto: David Baltzer

Düsseldorf Das neue Stück des Jungen Schauspiels Düsseldorf orientiert sich nur sehr frei an Theodor Storms berühmter Novelle und prangert Umweltzerstörung an. Nun feierte die mobile Inszenierung Premiere.

„Was ist die Natur des Menschen? Was ist die Natur dem Menschen?“ – Elke, Verlobte und spätere Frau von Hauke Haien, dem Schimmelreiter, bringt es auf den Punkt. Nur dass Elke hier nicht von einer Frau, sondern von einem Mann (Eduard Lind) gespielt wird. Und die Schauspielerin Eva Maria Schindele verkörpert den Schimmelreiter Hauke Haien. Nichts ist mehr sicher in unsicheren Zeiten, auch nicht die Rollenzuschreibungen.

Das Stück „Der Schimmelreiter oder Unsere Welt vom Ende her denken“ in einer Bearbeitung von Juliane Kann frei nach Theodor Storm eignet sich für Zuschauer ab zwölf Jahren. Dauer: 60 Minuten ohne Pause.

Wobei die Figuren überhaupt zu benennen etwas schwierig ist. Denn in der neuen mobilen Produktion des Jungen Schauspiels sind beide Darsteller weniger Charaktere als Sprachrohre für bestimmte Ideen und Überzeugungen, die das Verhältnis von Mensch und Natur umkreisen.

Renaturierung der Hohen Ley in Xanten

Renaturierung der Hohen Ley in Xanten : Mehr Platz für die Natur

Der Schimmelreiter kommt in der Gegenwart an

Mobile Produktion des Jungen Schauspiels : Der Schimmelreiter kommt in der Gegenwart an

Auch verbal bieten sie sich einen beziehungsreichen Schlagabtausch, Eva Maria Schindele gibt als Hauke den rationaleren Part, Eduard Lind die etwas versponnene und verträumte Elke, die noch von Romantik und dem Verehrer auf dem weißen Schimmel träumt. Oder ist das im 21. Jahrhundert gar nicht mehr angesagt? Viele Fragen wirft das Stück auf. Nicht nur zum Thema Natur- und Umweltschutz , sinnvollem Recycling und grüner Energie, sondern auch zum Zusammenleben in der Zukunft ganz allgemein.

Dabei spielen Theodor Storms Geschichte vom Schimmelreiter, ein Naturschützer des 19. Jahrhunderts , und seine Vision eines Deichbaus nur eine sehr untergeordnete Rolle. Zwischenzeitlich hat man sogar den Eindruck, die Story über den Deichgrafen sei gänzlich verlorengegangen in den schnellen Dialogen, die meist untermalt werden von permanenter äußerer Handlung. So bleibt das Stück sehr kurzweilig, trotz der Schwere des Themas.

Es geht um Kreislaufwirtschaft, steigende Meeresspiegel, „Concept ownership“, dann wieder um Kunst aus Plastik, um Politiker, die nicht handeln, und um Menschen, die den Mount Everest besteigen, nur um sich selbst in Relation zu setzen. Da fehlt einem manchmal der rote Faden, der das Ganze zusammenhält. Erst am Ende wird die Geschichte dann etwas pflichtschuldig doch noch schnell zu Ende erzählt: Der Deichgraf stürzt sich in die Fluten, aber er kehrt als Geist bei Sturm auf seinem Schimmel wieder.