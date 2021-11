„Gute Nacht, Harry!“ im Palais Wittgenstein : Ein verjüngter Heine

Düsseldorf In Düsseldorf kommt man um Heinrich Heine kaum herum. Doch nicht allzu häufig sprechen die Veranstaltungen zum Werk des Dichters speziell junge Menschen an. „Gute Nacht, Harry!“ soll das nun ändern.

Die Jungschauspieler Paula Luy und Victor Maria Diderich von der Schauspielschule Der Keller in Köln rezitieren Texte des großen Dichters. Begleitet werden sie dabei in der ersten Ausgabe von einem Jazz-Ensemble der Robert Schumann Hochschule.

Inhaltlich beschäftigen sich die Texte mit der romantischen Seite Heines: Seine Beziehungen zu seiner Ehefrau Mathilde, aber auch seine unglückliche Liebe zu seiner Cousine Amalie Friedländer und die späte Liebschaft mit Elise Krinitz, von ihm liebevoll „Mouche“ genannt, spielen eine Rolle. Ein Abend der großen Gefühle also. Denn auch wenn nicht jede seiner Liebschaften gut ausging, so versprechen sie zumindest immer eine gute Geschichte, ganz nach Heine: „Die Liebe ist immer eine Art Wahnsinn, mehr oder minder schön“.

Das besondere an der Veranstaltung des Heinrich-Heine-Instituts ist, dass die gesamte Konzeption in den Händen der jungen Künstler lag. Ursprünglich entstanden ist die Idee zu "Gute Nacht, Harry!" in Zusammenarbeit mit der EMBA Düsseldorf (Europäische Medien- und Business-Akademie). Deren Marketing-Studierende feilten zunächst an dem Konzept und der Strategie, die Studenten der Robert-Schumann-Hochschule und die Schauspielschüler aus Köln erstellten dann den Inhalt. Entstanden ist ein Heine-Abend von jungen Menschen für junge Menschen. Doch auch das Stamm-Publikum sei natürlich herzlich willkommen, wie Maren Winterfeld, zuständig für die Veranstaltungen des Heine-Instituts, sagt: „Vielleicht findet man ja sogar nochmal einen ganz neuen Zugang zu Heinrich Heine.“