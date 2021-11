Neuer Standort am KAP 1 : Ein Toast auf den Umzug des FFT

Am Donnerstag, 11. November, hebt die slowenische Gruppe Via Negativa in „Hundred Toasts“ die Gläser – worauf das bleibt ein Geheimnis. Foto: Marcandrea

Düsseldorf Weder Pandemie noch Umzug haben das Forum Freies Theater (FFT) stoppen können. Jetzt, im neuen Zuhause am KAP1, können sie im Spielplan noch mal eine Schüppe drauflegen. Die neuen Räume machen’s möglich.

Ungewöhnliches ist man vom Forum Freies Theater (FFT) gewohnt. Deshalb erstaunt es nicht weiter, dass die erste Premiere nach der Eröffnung der neuen Spielstätte am Konrad-Adenauer-Platz nicht auf die neue Bühne, sondern in die Stadt führt. Am Mittwoch, 10. November, 19 Uhr, nimmt die neue Produktion von Marlin de Haan die Zuschauer mit „Südwärts“ auf eine Expedition in die Stadt. Dann hat das neue Zuhause des FFT seinen Eröffnungstag bereits hinter sich.

„Moonstruck“ ist die jüngste Bühnenproduktion der Künstlergruppe um den israelischen Regisseur Ariel Efraim Ashbel. Foto: David Reiber

Im September hat das FFT-Team die neuen Büros im ehemaligen Postgebäude bereits bezogen. „Es ist ein schönes Gefühl, die Räumlichkeiten für sich einzunehmen und von Grund auf gestalten zu können“, sagt Sprecher Andrej Schenk. „Wir werden immer heimischer, aber so richtig erst, wenn der Bühnenbetrieb läuft.“

Am Samstag, 6. November, ist die neue Bleibe des professionellen freien Theaters in NRW am KAP1 am Hauptbahnhof erstmals zu besichtigen – sowie auch der Rest des kulturellen Zentrums mit der Zentralbibliothek Eröffnung feiert. Ab 11 Uhr ist die Ausstellung des Fotografen Jan Lemitz zu sehen, der den Umbau der ehemaligen Hauptpost zum neuen Zuhause des FFT begleitet hat. Stündlich gibt es Führungen durch die neue Spielstätte, bei der sich erstmals seit 20 Jahren alles unter einem Dach befindet: eine große Bühne mit rund 235 Plätzen, eine kleinere Bühne, ein Foyer und weitere Räume. Das „Housewarming“ am Abend mit einer Performance von Annick Choco und Montserrat Gardó Castillo ist ausverkauft. „Ihre Performance-Reihe „Politics of Invitation“ wird einmal monatlich ab Dezember fortgesetzt. Sie setzt das Thema Gastfreundschaft spielerisch und interaktiv um“, sagt FFT-Sprecher Andrej Schenk.

Mit Marlin de Haans Premiere am Mittwoch steigt das FFT dann ins neue Programm ein. Einen Tag nach dem Stadtabenteuer, das der Antarktis-Expedition (1914-1917) von Ernest Shakleton nachempfunden ist, erhebt die Gruppe Via Negativa am Donnerstag, 11. November, 10 Uhr, im Foyer ihre Gläser zu „Hundred Toasts“. Clownesk, tänzerisch und höflich-skurril prostet die Performerin Menschen, Dingen und Gedanken zu, die je nach Ort und Anlass variieren. In Polen wurde die Performance dem Theaterregisseur Tadeusz Kantor gewidmet, in New York gab es einen Toast auf George Washington. Die Düsseldorfer Widmung steht fest, ist aber noch geheim, verrrät der FFT-Sprecher.

„Moonstruck“ startet am Freitag, 12. November, 20 Uhr, auf der großen Bühne. Die Produktion der Künstlergruppe um den israelischen Regisseur Ariel Efraim Ashbel nimmt die Mondfahrt zum Anlass, mit Bildern, Körpern, Klängen und Licht über den kolonialistischen Expansionsdrang nachzudenken. Eine technisch sehr aufwändige Produktion, die man nun in den neuen Räumen gut realisieren könne, sagt Sprecher Schenk. Und noch etwas machen die neuen Räume möglich: Am Samstag, 13. November, können alle drei Vorstellungen – „Südwärts“, „Hundred Toasts“ und „Moonstruck“ – an einem Tag stattfinden, ohne sich in die Quere zu kommen.

Im rasanten Tempo geht es dann am 15. November mit dem einwöchigen Kinde

Im rasanten Tempo geht es dann am 15. November mit dem einwöchigen Kinder- und Jugendtheaterfestival Spielarten weiter. Die Produktion „Robin and the Hoods“ für Menschen ab acht Jahre stellt ab 25. November, 10 und 19 Uhr, die Frage nach einem gerechten Leben.

Bei der „Emblemata Urban“ können alle Düsseldorfer zu Künstlern werden. Das Team Matthaei & Konsorten baut vom 18. bis 21. November ihre LED-Laufschrift-Bänder an acht Orten der Stadt auf – etwa im Plenarsaal, im Wildpark und in einem Krematorium. Über diese Displays läuft Text, der als Live-Stream überall zu sehen sein wird. Die Düsseldorfer sind aufgerufen, Texte, Szenen, Dialoge einzuschicken, die auf den elektronischen Wanderbühnen zu sehen sind. Das kann eine Liebesbotschaft sein oder ein schlechter Witz. Beiträge können bis 14. November an e-urban@fft-­duesseldorf.de gemailt werden.

Konkrete Kooperationen mit dem neuen „kulturellen WG-Partner“, der Stadtbibliothek, stehen noch nicht auf dem Spielplan. „Wir sind alle in der Phase des Einlebens“, sagt Schenk. Wie das FFT sein Umfeld samt Hauptbahnhof prägen wird, sei noch eine offene Frage: „Unser Foyer soll allen Besuchern offen stehen als Aufenthaltsraum und Begegnungsmöglichkeit.“

Auf der Website der Kultureinrichtung läuft der Countdown bis zur Öffnung des Hauses, an dem die „Wundertüte FFT“ ausgepackt wird. „An unserem neuen Ort wird sie nur noch praller gefüllt sein“, sagt Schenk.