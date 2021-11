Auftritt in der Tonhalle : Helge Schneider ordnet das Chaos

Der 66-Jährige geht wieder auf Tournee. Erste Station war Düsseldorf. Zu erleben gab es einen sehenswert verschrobenen Auftritt mit einigen Teepausen.

Wer sollte da wiederkehren in die Tonhalle? Der blaugrüne Smaragdkäfer? Der rubinrote Höllenstorch? So nennt der Veranstalter einen der schrägsten Entertainer weit und breit: Helge Schneider. Er kam tatsächlich nach Düsseldorf, was bereits an sich ein Event ist, denn noch vor wenigen Monaten hatte er in Augsburg ein Konzert einfach abgebrochen. Seine Begründung: Er trete nicht vor Autos auf oder vor Menschen, die anderthalb Meter auseinander sitzen und Mund-Nasen-Schutz tragen.