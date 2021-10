NABU-Preis nach Dormagen : „Märchenwald“ mit Herz für Insekten

Delhoven Die Kita „Am Märchenwald“ in Delhoven ist laut NABU besonders insektenfreundlich. Dafür würde die Kindertagesstätte nun ausgezeichnet.

Es blüht und grünt in der Kita „Am Märchenwald“ - auch im Herbst. Die ein Jahr alte Kindertagesstätte in Delhoven gilt als eine der Vorzeige-Einrichtungen im Stadtgebiet. Nun wurde sie für ihr umweltfreundliches Engagement ausgezeichnet.

Es wurden Wildblumenwiesen angelegt, Nektarangebote für die Schmetterlinge geschaffen, Futterpflanzen für die Raupen angepflanzt und Tränken für Insekten gebaut. Die Leitung der Kita liegt in den Händen von Kirsten Wermeling, für das „Schmetterlings“-Projekt verantwortlich ist Yvonne Hauke. „Wir wollen den Kindern den Umgang mit der Natur näher bringen und sie dafür sensibilisieren“, erklärt Hauke. Laub- und Steinhaufen verteilen sich über das gesamte Gelände der Kita. „Wir wollen Insekten, Igeln, Eichhörnchen und allen anderen Tieren die besten Möglichkeiten schaffen. Jeder Igel, der sich in unserem Laub einnistet, ist für ein ein Erfolgserlebnis“, so Hauke. Wermeling führt aus: „Als neue Kita hatten wir die Möglichkeit von Anfang an in diese Richtung zu gehen. Das ganze Team zieht mit. Von den Erzieherinnen bis hin zu den Kleinsten.“