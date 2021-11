Versteigerung zugnsten von Fifty-Fifty : Atelier-Kino zeigt Fotografien von Peter Hartwig

Düsseldorf Zum Start des Spielfilms über den Autor Thomas Brasch stellt das Atelier-Kino im Foyer Bilder der Dreharbeiten von Peter Hartwig aus. Im Anschluss werden die Aufnahmen zugunsten des Straßenmagazins Fifty-Fifty versteigert.

Peter Hartwig hat die Arbeit der Fotografen, die an Filmsets Aufnahmen machen, zur Kunstform erhoben. Zu den Aufgaben eines Set-Fotografen gehört es beispielsweise, Bilder von Szenen aufzunehmen, die im Film zu sehen sein werden, und die anschließend für die Plakatwerbung oder zur Veröffentlichung in der Presse verwendet werden.

In solchen Momenten entstehen mit etwas Glück Aufnahmen wie die des rauchenden Albrecht Schuch am Set von „Lieber Thomas“. Das Bild hat es schließlich aufs Filmplakat geschafft. Ein besonderer Moment, der in der Ausstellung im Atelier-Foyer an der Graf-Adolf-Straße zu sehen ist. Gleich daneben hängt ein Bild von Schauspielerin Jella Haase. „Das ist am ersten Drehtag entstanden.“, erinnert sich Hartwig. Es sollten Passbilder gemacht werden, die im Bio-Pic über den streitbaren Autor Thomas Brasch eine wichtige Rolle spielen würden. „Wir beschlossen noch ein paar weitere Fotos zu machen, für die Jella einfach gerade in die Kamera schaut“, sagt Hartwig.