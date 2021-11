Dichterin und Salondame : Konstanze Petersmann führte Menschen zusammen

Düsseldorf Die Düsseldorfer Salondame ist unerwartet gestorben. In ihrer Wohnung kamen Menschen aus aller Welt zusammen. Kürzlich ist ihr neuer Lyrikband erschienen.

Gerade war ihr neuer Lyrikband „Poesie als Lichtstrahl“ erschienen, da erreichte uns die Nachricht, dass Konstanze Petersmann unerwartet gestorben ist. Jetzt ist der sehr schöne Band ihr Vermächtnis. Im Gedicht „Vineta“ heißt es: „die versunkene Stadt feiert, / in ihr tanzt der traurige Clown; // still hängen unsere Harfen / an den rauschenden Weiden, // und es klirren Kränze / von Korallen in den Sand, / der unsere Spur im fernen Land verweht.“ Vineta steht wohl nicht nur für eine sagenhafte, untergegangene Stadt an der Ostseeküste, verweist nicht nur auf Petersmanns Geburtsort Danzig, sondern steht für die Vergänglichkeit allen Lebens.