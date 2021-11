Neue Ausstellung im Kai 10 : Interpretation eines Liebesbriefs

Blick in die Ausstellung: die Installation „static range“ von Himali Singh Soin. Foto: KAI 10 | ARTHENA FOUNDATION, Photo: Achim Kukulies

Im Kai 10 zeigen acht internationale Künstler, wieviel Poesie im Bild steckt und wieviele Bilder sich in Wörtern verbergen. „Pictured as a Poem“ läuft bis Januar 2022.

Ihr Schmerz muss riesengroß gewesen sein. Dazu gesellte sich Wut. Die französische Künstlerin Sophie Calle – die Paul Auster einst zur Romanfigur erhob – wurde verlassen. Ihr Liebster hatte sie mit einer unpersönlichen Trennungs-Mail abgefertigt. Als beleidigende Förmlichkeit hatte sie seine letzten Worte empfunden, mit denen er ihr riet, auf sich aufzupassen („Prenez Soin de Vous“). Um all das zu verdauen, die Schmähungen zu verarbeiten, gab sie diesen Liebesbrief zur Analyse frei. 107 Frauen aus den unterschiedlichsten Berufen, von der Richterin bis zur Wahrsagerin, bat sie um Interpretation. Die Ergebnisse konnte man im französischen Pavillon auf der Biennale von Venedig, 2007, nachlesen. Calle, die bekannt dafür ist, dass sie weder davor zurückschreckt, ihr eigenes Leben noch das Leben der anderen in einem Mix aus Voyeurismus und Intimitätspreisgabe zu inszenieren, hatte zum Text jeweils das großformatige Porträt der „Untersuchungsrichterin“ gestellt. Eine von 107 Expertinnen war die Tochter von Ex-Präsident François Mitterand, die Journalistin Mazarine Pingeot, deren persönliche Textanalyse jetzt im Kai 10 aufgehängt wurde. Das zweiteilige Werk von Sophie Calle (Jahrgang 1953) zeigt die junge Französin, garniert mit acht Texttafeln.

Wahrscheinlich bringt dieses Werk die Idee der jüngsten Ausstellung „Pictured as a Poem“ am treffendsten auf den Punkt. Man kann einfach nur das Foto anschauen, oder sich bemühen, die Texte zu lesen, zu verstehen, man wird sich womöglich als Forscher erweisen („Was bedeutet das?“) oder schnell weitergehen. Es sind in dieser anregenden Ausstellung, die Marion Eisele kuratiert hat, Bilder, Texte, Kollagen, Installationen, Worte und Videos, die die Augen fangen. Sogar ein Podium ist aufgebaut, um Sharon Hayes‘ öffentlichen Reden zuzuhören, an anderer Stelle laden Sitzkissen ein, einen Berg im Himalaya mit der britisch-indischen Künstlerin Himali Singh Soin gedanklich zu besteigen. Fast immer hängen weit ausholende existentielle Geschichten am einzelnen Werk. Nichts ist dabei, was sich eben mal anschauen und verstehen lässt. Was kein schlechtes Markenzeichen ist.

Info Kunst-Schau mit Begleitprogramm Ausstellung „Picture as a poem“ mit acht internationalen künstlerischen Positionen läuft bis 23. Januar 2022 im KAI 10 in der Kaistraße 10. Geöffnet Di-So 11-17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Führungen sonntags 15 Uhr. Audioguide kostenlos. Begleitprogramm Konzert zur Schau am 13.November um 18 Uhr im Rudas Studios, Zollhof 11. Die experimentelle Band Dwarf Lift Dwarf macht Musik zum Piraterie-Projekt des Künstlers Saadane Afif. Eintritt 5 Euro.

Wo die Sprache versagt, beginnt das Bild, heißt es. Und: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Andererseits kann ein einziges Wort mit seiner bildhaften Wucht eine private Welt aus den Angeln heben. Wörter und Bilder gehören zusammen. Mal ist das eine vor dem anderen da. Mal das andere poetischer als das eine. Im Kai 10 sind acht international bekannte Künstler versammelt, die diese akrobatische, oft absurde und mitunter hochdramatische Verbindung von Sprache mit Bild in der Kunst untersuchen. Es ist keine leicht konsumierbare Kunst. Nichts, was direkt auf Augenfälligkeit aus ist. Wer also tief verstehen will, sollte sich unbedingt einer Führung anschließen, wer einfach schauen will, wird lesen, forschen, Videos gucken, und er oder sie kann sogar einen Brief frankieren und versenden.

Die verzweifelte Liebe hat sich auch in den Arbeiten von Thyra Schmidt niedergeschlagen, die Liebe mit und ohne die ganze Farbigkeit von Leben. Ein paar Worte nur des Liebeszaubers hat sie hinterlassen, als Siebdruck auf Büttenpapier gehaucht, gebannt und gerahmt. Dieses „Bild“ nennt sie „Körper“, und tatsächlich kommen die Worte wie Bilder an, unvorstellbar berührend ist das formal so magere Werk. Um die Ecke des ersten Ausstellungsflurs hat Schmidt dann eine ganze Untersuchungsreihe aufgebaut, die sie „Rendezvous“ nennt, monochrome zart getönte Siebdrucke mit der Kraft von Stillleben. Ihre Gefühle und Stimmungen hat sie in unterschiedliche Formen von Vasen und Blüten sowie von Farben gegossen, ein Text steht daneben, der Titel zeigt an, was die Künstlerin bewegt: „On Monday or Tuesday no one answers“ („Montag oder Dienstag keine einzige Antwort“).