Bildband „Distance“ von Wolfgang Sohn : Ein Zeitdokument der Pandemie

Der Bildband „Distance“ von Wolfgang Sohn erscheint am 17. November. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Fotograf Wolfgang Sohn hat während des zweiten Lockdowns Menschen fotografiert, mit und ohne Maske. Es handelt sich um eine Fechtmaske, die Portraitierten sind fast alle persönliche Bekannte des Künstlers. Entstanden ist ein Fotoprojekt zwischen Distanz und Nähe, Ängsten und Vertrauen.

Können Sie sich noch erinnern, wie Sie zum ersten Mal einen Mund-Nase-Schutz in der Öffentlichkeit getragen haben? Als Sie zum ersten Mal Menschen mit Maske gesehen haben? Bei vielen entsteht ein Gefühl von Distanz, das Individuum dahinter scheint zu verblassen. Eine ähnliche Idee hat den Düsseldorfer Fotografen Wolfgang Sohn zu einem Fotoprojekt inspiriert, das er während des zweiten Lockdowns verwirklicht hat und das nun als Bildband erscheint. Zentral ist dabei ebenfalls eine Maske, doch es ist eine andere als die zum Schutz vor Viren.

In „Distance... and going closer“ sind auf 204 Seiten Fotos von mehr als 200 Protagonisten zu sehen. Auf vielen dieser Portraits tragen die Menschen Maske: eine Fechtmaske, die Sohn vor Jahren mal auf einem Flohmarkt entdeckt hat, wie er erzählt. „Die Fechtmaske ist fotografisch natürlich sehr spannend: Sie nimmt den Modellen Spielraum, sie werden zurückgeworfen auf ihre Mimik. Das Raster vor dem Gesicht sorgt auch für eine gewisse Gleichheit, und trotzdem sind die Menschen dahinter ja hochindividuell in ihren Erfahrungen während der Pandemie“, sagt Sohn. Dem gegenüber stehen dann auch Porträts ohne Maske, in ihnen sind die Protagonisten freier, können ihrer Persönlichkeit einfacher Ausdruck verleihen, durch mitgebrachte Requisiten, Kleidung oder Posen.

Viele der Portraitierten kommen aus der Düsseldorfer Kulturszene: Künstler, Kulturschaffende, aber auch Gastronomen und medizinisches Personal. Manche sind mit beiden Porträtversionen abgebildet, manche nur mit Maske, manche ausschließlich ohne. Die Begegnungen waren dabei immer sehr intim. „Die meisten der Fotos sind ja entstanden, als Treffen nur sehr reduziert möglich waren. Meistens war ich mit den Modellen alleine im Studio. Dadurch entstanden viele intensive Gespräche, besonders in einer Zeit, die so viele Schwierigkeiten hervorgebracht hat“, sagt Sohn. Zwischen Sorgen um die Gesundheit und Familie, wirtschaftlichen und existenziellen Ängsten und der Frage nach dem „neuen Normal“: Jeder seiner Protagonisten sei mit unterschiedlichen Problemen gekommen. So individuell, wie auch die Fotos geworden sind.

Die meisten Termine hätten sich erst durch Gespräche ergeben. „Man hatte ja recht viel Zeit in diesem zweiten Lockdown. Ich habe zum Beispiel viel telefoniert, mich mit Freunden und Bekannten ausgetauscht. Dann kam oft die Frage, ob die Person nicht mitmachen wolle. Deshalb kenne ich auch fast alle Teilnehmer persönlich“, sagt Sohn. Eine befreundete Krankenschwester habe ihn dann darauf gebracht, auch die Menschen zu porträtieren, deren Arbeit gerade durch das Wort „systemrelevant“ ganz neu in den Fokus gerückt wurde. Sie organisierte die Termine mit Feuerwehrleuten und medizinischem Personal. Entstanden ist ein Einblick in die Düsseldorfer Gesellschaft: von Moderator Ingo Nommsen über Barbesitzer Walid El Sheikh und Zirkusartistin Jenna Traber bis hin zum Feuerwehrmann Claus Thieme.

Daneben stehen in dem Bildband Texte von Kunsthistorikerin Dorothee Achenbach, Fotograf Rüdiger Schrader und Schriftsteller Peter Jamin. Es ist eine Art Zeitdokument, das nicht nur viele bekannte Gesichter aus dem Düsseldorfer Kosmos festhält, sondern auch die pandemische Zeit, die „für alle bleiern, aber doch nicht für jeden gleich“ war, wie Sohn sagt. Besonders die Fotos hinter der Fechtmaske wirken nach. Sie erinnern daran, dass dahinter immer auch ein Mensch mit eigenen Empfindungen und eigener Geschichte steht. Sei es nun die Fechtmaske bei Wolfgang Sohn oder der Mund-Nase-Schutz des Gegenübers in der U-Bahn.

Das drückt auch der Titel aus. „Eine Maske schafft natürlich erst mal Abstand. Trotzdem konnte ich mit den Protagonisten aber in Kontakt treten. Fotograf und Modell müssen immer auch Vertrauen zueinander haben. Eine Zeit, in der man viel alleine ist, verstärkt das natürlich“, so Sohn. Dass dafür der Kontakt nicht einmal körperlich eng sein muss, zeigen diese Fotos. „Distance... and going closer“.