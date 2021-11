Moderne Musik in der Tonhalle : Musik in der Endlosschleife

Ungewöhnliche Klänge waren in Haas' Komposition „In vain" nicht selten. Foto: Susanne Diesner/Tonhalle

Düsseldorf Georg Friedrich Haas’ Kultkomposition „In vain“ wurde vom Notabu-Ensemble und dem Genter Sprectra-Ensemble in der Tonhalle aufgeführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Laufer

Das Düsseldorfer Notabu-Ensemble für Neue Musik hatte sich mit dem Spectra-Ensemble aus Gent zusammengetan, um mit vereinten Kräften die Komposition „In vain“ („vergeblich“) für 24 Instrumente des Österreichers Georg Friedrich Haas (geb. 1953) in der Tonhalle zu spielen. Es war nicht die erste fruchtbare Zusammenarbeit dieser beiden Spezialensembles für Neue Musik.

Kommentare zur Erläuterung des Werkes, dem mittlerweile das Attribut „Kult“ verliehen wurde, enthalten Fachbegriffe wie Mikrotonalität, Spiralform und Spektralismus. Wenn man schlicht den Ohren vertraut, eröffnet sich ein Kosmos von Klängen, deren Sog man sich nicht entziehen kann.

Alle Musiker brachten unter Leitung von Mark-Andreas Schlingensiepen raunende Klänge hervor, die sich höher und höher schraubten, ohne an ein Ziel zu kommen. Mal drängte ein Posaunenton, mal ein Holzbläserakkord in den Vordergrund. Das Licht wurde heruntergeregelt – auch dies ist in den Noten festgelegt –, bis es erlosch, sogar die Pultbeleuchtung. Alle mussten auswendig spielen und ohne Hilfe des Dirigenten aufeinander reagieren.

Die Musik ächzte, bäumte sich auf. Klänge verebbten in der Tiefe. Einzelne Harfenklänge klange wie verstimmt. Als das Licht langsam wieder hochgefahren wurde, vereinzelten sich die Aktionen der Streicher bis hin zu Generalpausen. An- und abschwellende Aktionen erinnerten an den Rhythmus des Meeresrauschens. Bisweilen glaubte man zwar, traditionelle Drei- oder Vierklänge zu hören, doch waren sie ebenfalls verfremdet.

Die Flöten lieferten Tonkaskaden wie von Wasserfällen, die von anderen Instrumenten bis in die Tiefe weitergeführt wurden und in einem Tamtam-Schlag mündeten. Wenn man glaubte, dass die Bewegung unten angekommen war, hatten einige Instrumente bereits wieder oben angefangen; alles schien wie in einer Endlosschleife zu stecken. Kein Ziel in Sicht.