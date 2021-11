Uraufführung in der Johanneskirche : Beethoven und das Schicksal

Düsseldorf Die aufwändige Musiktheaterproduktion „O ihr Menschen“ wurde beim Düsseldorf-Festival in der Johanneskirche uraufgeführt. Es gab riesigen Beifall.

Beethovens Jubeljahr ist längst vorbei, aber nun gab es ein großartiges Nachspiel. Das Düsseldorf-Festival hatte eine eigene Produktion geplant: Es sollte eine Idee von Beethoven sein, ohne dass es Beethoven ist. Jetzt konnte das Musiktheater „O ihr Menschen“ an drei Abenden in der Johanneskirche gezeigt werden.

Neben dem Festival-Orchester traten eindrucksvoll als Solisten auf: Theresa Nelles (Sopran), Franziska Orendi (Alt), Christian Sturm (Tenor) und Tomas Kildisius (Bass). Spiel und Musik nahmen den Kirchenraum in Beschlag. Aus Kinderhänden regnete Papierschnee, und in den Gängen wurde getanzt. „Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, niederzwingen soll es mich gewiss nicht.“ So heißt es bei Beethoven und ebenso in der Botschaft dieses begeisternden Musiktheaters.