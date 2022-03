Montagabend in Düsseldorf : Solidaritätskonzert mit Mariana Sadovska

Düsseldorf Über Tschernobyl und Witwen hat sie schon vor Jahren gesungen und sich auch mit der traditionellen ukrainischen Musik beschäftigt. Durch den Krieg erhalten die Lieder von Mariana Sadovska eine neue Aktualität. Am Montag führt die Sängerin durch einen Solidaritätsabend im FFT.

„Wir sind schockiert über dieses Ausmaß an Verletzung von Menschenrechten und über die außerordentliche Gefährdung des Friedens in Europa. Wir stehen ein für den Schutz demokratischer, offener Gesellschaften“, heißt es in der Erklärung des Bündnisses, zu dem das Hau in Berlin, Hellerau in Dresden, Kampnagel in Hamburg, Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main, Pact Zollverein in Essen, das Tanzhaus NRW und das FFT in Düsseldorf gehören.