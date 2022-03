Klaus Maria Brandauer referiert in Düsseldorf : Gastprofessor Brandauer spricht über die Aktualität Heinrich Heines

Schauspieler, Rezitator und bald auch Heine-Gastprofessor: Klaus Maria Brandauer. Foto: Uwe Anspach / dpa

Düsseldorf „Liebe, Revolution, Europa“ – vor allem damit will sich der österreichische Schauspieler Klaus Maria Brandauer in seiner Gastprofessur an der Düsseldorfer Heine-Uni beschäftigen. Die bereits 2020 angekündigte Gastprofessur kann nun im März und April endlich stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elena Eggert

Die schon vor zwei Jahren angekündigte Gastprofessur von Filmschauspieler Klaus Maria Brandauer kann nun endlich stattfinden: Am 30. März sowie 27. April wird der österreichische Schauspieler jeweils um 16:30 Uhr an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) vortragen. Überschrieben hat er seine Professur mit dem Titel „Heinrich Heine – Liebe, Revolution, Europa“.

In seiner ersten Vorlesung wird Brandauer über das Thema „Als Poet im Widerstand – Zeitgenosse Heinrich Heine“ referieren. Brandauer zitiert Heine mit den Worten „Ich bin ein deutscher Dichter“ und konstatiert dazu: „So richtig Heinrich Heine mit dieser Selbstzuschreibung auf jeden Fall liegt, so sehr geht er auch fehl. Denn er ist viel mehr als das: ein Denker, ein Schwärmer, ein Spötter, ein Poet, ein Liebender, ein Liebhaber, ein Revolutionär, ein Gelehrter, ein Feuilletonist, ein Emigrant, ein Migrant, ein Chronist, ein Ironiker von Gottes Gnaden und gerade deshalb auch gnadenlos gegen alle und alles, sich selbst eingeschlossen. Das macht ihn bis heute unvergleichlich und zum vielleicht originellsten Dichter deutscher Zunge.“

Anja Steinbeck, Rektorin der HHU, ist sich sicher, dass kaum einer dem Publikum den gebürtigen Düsseldorfer Dichter und die Aktualität seiner Werke besser nahebringen könnte als Schauspieler und Rezitator Klaus Maria Brandauer. „Wir öffnen unsere Hörsäle wieder für die Bürgerinnen und Bürger. Und wir schöpfen in diesen bedrohlichen Zeiten Mut und Trost aus den Worten Heinrich Heines, der für Weltoffenheit und Toleranz steht, aber auch für die furchtlose Verteidigung dieser Werte“, so Anja Steinbeck.

Lesen Sie auch Dolphin Aid : Golfen um Drehtag mit Klaus Maria Brandauer

Die Gastprofessur der Düsseldorfer Uni wird seit mehr als 30 Jahren an prominente und meinungsstarke Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum verliehen. Vor Klaus Maria Brandauer waren unter anderem Marcel Reich-Ranicki, Helmut Schmidt, Juli Zeh, Wolf Biermann, Siegfried Lenz, Joschka Fischer, Antje Vollmer, Karl Kardinal Lehmann, Ulrich Wickert und zuletzt Joachim Gauck Heine-Gastprofessoren.