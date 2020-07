Karneval in Düsseldorf : Zwei jecke Juristen sind das neue Prinzenpaar

Karneval in Düsseldorf

Dirk Mecklenbrauck und Uasa Katharina Maisch sind das nächste Prinzenpaar in Düsseldorf. Am Donnerstag wurden sie im Autokino vorgestellt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Sie werden wohl als das Corona-Prinzenpaar in die Düsseldorfer Karnevalsgeschichte eingehen: Dirk Mecklenbrauck und Uasa Maisch sind vom Comitee Düsseldorfer Carneval als Prinz und Venetia auserwählt worden, durch eine Session zu führen, von der noch unklar ist, wie sie ablaufen wird.

So viel ist sicher: Die Session 2020/21 wird anders werden. Zwei, die diese Herausforderung nicht scheuen, sind Dirk Mecklenbrauck und Uasa Maisch. Die beiden Niederkasseler Tonnengardisten werden als Prinz und Venetia die Jecken durch die fünfte Jahreszeit führen. Am Mittwochabend stellte das CC die neuen Tollitäten im Autokino vor.

Noch eins ist sicher: Dass der künftige Prinz gebürtiger Westfale ist, wird während seiner Regentschaft für eine Menge Frotzeleien sorgen. Als Jeck wurde der Anwalt 2008 bei der Prinzengarde Rot-Weiss geschult, gehört seit nunmehr acht Jahren der Tonnengarde an. Dort ist auch seine Venetia verwurzelt, deren Familie in Leverkusen seit Generationen im Karneval aktiv ist. In der ersten Reihe hat Uasa Maisch als Tonnenbäuerin schon 2016 Erfahrungen gesammelt.