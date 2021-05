Pandemie im Kreis Viersen : Vier weitere Corona-Tote — Inzidenz-Wert sinkt

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die an den Folgen ihrer Corona-Infektion verstarben, stieg am Mittwoch im Kreis Viersen auf 300. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Beginn der Pandemie 300 Covid-19-Patienten verstorben. Aktuell gelten 373 Einwohner als infiziert. Der Inzidenz-Wert sinkt weiter kontinierlich.

Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen ist am Mittwoch um vier auf insgesamt 300 angestiegen. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, starben eine 86-jährige Frau aus Viersen, ein 72-jähriger Mann aus Nettetal, ein 61-jähriger Schwalmtaler und ein 85-jähriger Mann aus Willich an den Folgen ihrer Corona-Infektion.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ging am Mittwoch erneut weiter zurück. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sank von 66 auf 62. Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Mittwoch 39 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, damit gelten aktuell 373 Einwohner als infiziert, davon 216 nachgewiesenermaßen mit der britischen Virus-Mutation B.1.1.7.

Da nicht alle positiven Proben im Labor typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 47 Personen aus, die aktuell mit der britischen Mutante infiziert sind.

26 Covid-19-Patienten werden aktuell in den Krankenhäusern im Kreis Viersen stationär behandelt, davon befinden sich sieben auf Intensivstationen. Sechs von ihnen müssen invasiv beatmet werden. 797 Einwohner des Kreises Viersen befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

So entwickelten sich die Fallzahlen in den einzelnen Städten und Gemeinden des Kreises Viersen: Viersen: 85 (-4), Nettetal: 67 (-7), Brüggen: 47 (+4), Niederkrüchten: 19 (-7), Schwalmtal: 15 (-3), Kempen: 56 (-14), Willich: 45 (-4), Grefrath: 5 (-1), Tönisvorst: 33 (-7). Ein Infizierter konnte am Mittwoch noch keiner Kommune zugeordnet werden.

(mrö)