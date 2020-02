Karneval in Düsseldorf : Minions und Nixen erobern den Norden

Wittlaer Am Rosenmontag feiern die Wittlaerer sich selber. Gefühlt ist das ganze Dorf auf den Beinen und folgt dem Veedelszug zum Festplatz.

Mit sechs Gruppen ist der Wittlaerer Veedelszoch, der selbstbewusst am Rosenmontag stattfindet, der kleinste in Düsseldorf. Der Spaßfaktor hingegen ist riesig, denn Teilnehmer und die zahlreichen Zuschauer kennen sich, was zu einer familiären Atmosphäre und immer wieder zu fröhlichen Begegnungen am Straßenrand führt.