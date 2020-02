Karneval in Düsseldorf : Wie nachhaltig war eigentlich der Rosenmontagszug?

Düsseldorf Diesel-Traktoren, Dosenbier, Kamelle-Verpackungen – der Karneval ist wenig ressourcenschonend. Müsste er es sein?

Das Glasverbot in der Innenstadt hat interessante Auswirkungen: Weil zwischen Flinger und Ratinger Straße Scherben vermieden werden sollen, gibt es in sämtlichen Kiosks palettenweise Dosenbier zu kaufen. Während Mehrweg-Glasflaschen eine sehr gute Umweltbilanz haben, wird zur Produktion von Alu-Dosen viel Energie gebraucht und viel Regenwald vernichtet. Nur die Pfandsammler freut es: Sie finden in der Altstadt reichlich Beute, die viel leichter ist und deutlich mehr pro Stück bringt als die handelsübliche Bierflasche. Viele andere Besucher haben sich auf Plastik-Flaschen verlegt, darunter viel Einweg. Das war schon nach Altweiber zu beobachten.

Wer nach dem Zug durch die Altstadt ging, dem knirschten nicht Scherben, sondern Kamellen unter den Schuhen. Geschätzt neunzig Prozent der 250 Tonnen Wurfgeschosse sind in Plastik verpackt. Den Rest bilden vermutlich Papiertütchen mit Ahoi-Brause, deren Halbwertszeit auf regennassen Straßen begrenzt ist. Nur die Venetiengarde von Blau-Weiss warf dieses Jahr Gummibärchen in kompostierbaren Tütchen. Das ging aber nur, weil sich ein Sponsor fand. Das Carnevals-Comitee ermutigt die Gruppen, nur das zu werfen, was auch mitgenommen wird. Nach einzelnen Bonbons, so die Erfahrung, bücken sich die verwöhnten Sammler nicht. Die Karnevalisten halten sich auch zugute, dass auf den Partys in der Kantine an der Wagenbauhalle neuerdings kein Einweggeschirr mehr verwendet wird. Nachhaltigkeit bedeutet viele kleine Schritte.