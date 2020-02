Karneval in Düsseldorf : Prinzenempfang wegen Coronavirus abgesagt

Venetia Sabine und Prinz Martin, das Prinzenpaar der Session 2018/2019. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das Coronavirus hat nun auch den Düsseldorfer Karneval erreicht. Ex-Prinz Martin Meyer hat seinen Empfang abgesagt. Grund: Eine seiner Mitarbeiterinnen ist gerade erst aus China zurückgekehrt.

Martin Meyer war im Vorjahr der Prinz und wollte den Empfang eigentlich am kommenden Freitag in seiner Versicherungsagentur stattfinden lassen. Fünf Mitarbeiter und sein Partner arbeiten mit ihm in dieser Agentur. Gut 50 Gäste inklusive dem neuen Düsseldorfer Prinzenpaar sollten eigentlich kommen. Doch Meyer musste die Veranstaltung nun absagen, wie er sagt.

Eine Mitarbeiterin der Agentur sei gebürtige Chinesin und gerade erst in der Heimat gewesen. Sie hatte sich unter anderem in Shanghai aufgehalten. „Wir lassen die Kollegin in den nächsten 14 Tagen vorsichtshalber von zu Hause aus arbeiten“, erklärte Meyer. Die Inkubationszeit des Corona-Virus beträgt maximal zwei Wochen.

Meyer betreut laut eigenen Angaben in seiner Agentur auch viele chinesische Kunden, die er auch zu dem Empfang eingeladen habe. Die wolle man nun nicht alle einzeln anschreiben und nachfragen, ob sie selbst oder eine Kontaktperson erst vor Kurzem in China gewesen seien. Daher habe man den Empfang komplett angesagt.

Ex-Prinz Meyer betont: „Es handelt sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Es besteht absolut kein Grund zur Panik.“ Er selber hätte das nicht so dramatisch gesehen, „doch die Mitarbeiter haben natürlich auch ein Wörtchen mitzureden“, daher hätte man am Ende gemeinsam beschlossen, den Umtrunk abzusagen.

Im Vorjahr, als Meyer Prinz war, habe er erstmals zu diesem Empfang geladen. „Ich wollte die Tradition gerne fortsetzen, dann machen wir halt im kommenden Jahr weiter.“ Dass er zeitnah die Veranstaltung nachholt, sei für dieses Jahr ausgeschlossen.

Der CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann will diesen Vorfall nicht „hoch hängen“, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. „Immerhin handelt es sich ja auch um einen Empfang in Meyers Versicherungsagentur, das Ganze hat also eher privaten Charakter.“ Generell seien ihm im Karneval ähnliche Fälle bislang nicht bekannt, „mit den Festen und Feiern läuft alles nach Plan, bis jetzt wurde rein gar nichts abgesagt“.

(csr/bpa)