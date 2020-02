Rosenmontagszug in Düsseldorf : Tausende Jecke, tonnenweise Kamelle, ein platter Reifen und ein entferntes Hakenkreuz

Rosenmontagszug in Düsseldorf

Düsseldorf Tausende Jecken trotzten beim Düsseldorfer Rosenmontagszug dem nasskalten Wetter. Zu sehen gab es hochpolitische Mottowagen, zu fangen rund 250 Tonnen Kamelle. Die Zwischenbilanz der Polizei fiel am Abend positiv aus.

Hunderttausende Jecken am Straßenrand, fast 12.000 Teilnehmer auf den Wagen und in den Fußgruppen: Die Düsseldorfer haben beim Rosenmontagszug dem nasskalten Wetter getrotzt und den Höhepunkt des Straßenkarnevals gefeiert.

Insgesamt machten sich am Montagmittag 131 Wagen, 90 Fußgruppen und 24 Musikkapellen auf den rund vier Kilometer langen Weg über die Corneliusstraße, die Königsallee, durch die Altstadt und Carlstadt bis zur Friedrichstraße. Gefeiert wurde dabei ebenso friedlich wie fröhlich: Die Polizei meldete zunächst keinerlei größere Zwischenfälle.

In zahlreichen politischen Mottowagen im Zug spießte Wagenbauer Jacques Tilly mit seinem Team aktuelle politische Ereignisse auf . Ein hochaktueller Wagen nahm direkten Bezug auf das Attentat von Hanau: Aus dem Mund einer Figur ragt eine große Pistole, auf der „Rassismus“ steht. Auf dem Kopf steht: „Aus Worten werden Taten!“

Hunderttausende Jecken in NRW feiern Rosenmontag

Zwei Unfälle in Köln

Zwei Unfälle in Köln : Hunderttausende Jecken in NRW feiern Rosenmontag

Jecke trotzen dem Wetter beim Rosenmontagszug in Köln

Karneval 2019 : Jecke trotzen dem Wetter beim Rosenmontagszug in Köln

Karneval in Monheim

Karneval in Monheim : Lüpertz’ Leda inspiriert die Wagenbauer

Alle Fotos vom Rosenmontag in unserer Region

Karneval 2020 : Alle Fotos vom Rosenmontag in unserer Region

Karneval in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf : Wagenbauer entfernen Hakenkreuz von Mottowagen

Rosenmontag in Düsseldorf

Rosenmontag in Düsseldorf : Toleranzwagen auf großer Fahrt

Andere politische Wagen thematisierten unter anderem das rein männliche Kandidaten-Quartett für den CDU-Vorsitz, das als „Sackhüpfen“ dargestellt wurde, das in den Augen der Wagenbauer komplett farblose SPD-Führungsduo und den Konflikt zwischen Papst Franziskus und dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. Ärger gab es zwischenzeitlich um einen Wagen, mit dem Kritik am brasilianischen Präsidenten Bolsonaro geübt wurde. Die Wagenbauer entfernten dort ein Hakenkreuz.

Auf dem interreligiösen Toleranzwagen, der wegen des Attentats in Hanau mit einem Trauerflor versehen war, fuhren Vertreter der christlichen Kirchen sowie der Jüdischen Gemeinde mit, ebenso Landtagspräsident André Kuper und Integrationsminister Joachim Stamp. Zwei Vorstandsmitglieder des Kreises Düsseldorfer Muslime hatten ihre Mitfahrt nach dem Attentat abgesagt, Ataman Yildirim vom Karnevalsverein „Orient-Okzident Express“ trug einen schwarz-weißen Traueranzug.

Wegen der ungewöhnlichen Umstände werde nun überlegt, ob man den Wagen im kommenden Jahr „außer der Reihe“ doch wieder fahren lassen darf: Eigentlich darf nach den Regeln des Comitees Düsseldorfer Carneval derselbe Wagen nur zweimal in Folge am Zoch teilnehmen. Man habe schon Kontakt aufgenommen, sagte Schuhen.

Das Ordnungsamt kümmerte sich besonders um den Jugendschutz und die Einhaltung des Glasverbots, für das 16 Sperrstellen in der Altstadt eingerichtet wurden. Die Stadt erklärte, die meisten Feiernden hätten gar nicht erst Glasflaschen oder Gläser dabei gehabt. Die anderen konnten Getränke in biologisch abbaubare Becher umfüllen. Bis 15.30 Uhr seien 38 Jugendschutzkontrollen durchgeführt, 28 Mal sei mitgeführter Alkohol freiwillig vernichtet worden. Drei hilflose Minderjährige wurden den Sanitätsdiensten zugeführt.

Die zusätzlich aufgestellten Toiletten wurden laut Stadt gut angenommen. Am Rosenmontag wurden bis zum Nachmittag demnach keine „Wildpinkler“ ertappt, über die Karnevalstage habe es 55 Verstöße gegeben – halb so viele wie im Vorjahr. Die Ordnungswidrigkeit wird mit einem Bußgeld von 70 Euro geahndet. Die Falschparker sind hingegen nicht weniger geworden: 100 (2019: 99) Fahrzeuge standen behindernd am Zugweg, 78 Mal musste abgeschleppt werden.