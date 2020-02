Das erste Mal auf einem Wagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug : „Ich habe nicht geahnt, wie toll das ist“

Düsseldorf Gestern Bremen, heute Düsseldorf: Der RP-Chefredakteur hat am Rosenmontag gemerkt: Karneval ist ein Fest für alle.

Rosenmontag war in Detmold, wo ich aufgewachsen bin, allenfalls ein Vorwand, den Unterricht nicht so ernst zu nehmen. Rheinische Kollegen in Berlin, die zum Karneval jedes Jahr glückselig und voller Vorfreude in die Heimat fuhren, kamen mir seltsam vor, aber jeder Jeck ist anders. Verkleiden, ich?