Tag der Organspende Lauterbach wirbt in Düsseldorf für Widerspruchslösung

Für Elke Aryeequaye ist es immer noch etwas ein Wunder, dass sie an diesem Samstagnachmittag glücklich in Düsseldorf an einem schattigen Plätzchen sitzen kann. 2016 nämlich hing das Leben der Wiesbaderin am seidenen Faden, als zuerst ihre Leber und dann die Nieren versagten, sie lag auf der Intensivstation. Die erste Lebertransplantation misslang, weil ihr Körper das Organ abstieß. Da war das jüngste ihrer vier Kinder gerade elf Jahre alt. Doch die damals 48-Jährige hatte Glück, denn die zweite Lebertransplantation glückte und schenkte ihr ein neues Leben.