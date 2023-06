Konzeptkünstler Hans-Peter Feldmann aus Düsseldorf Nachruf auf einen Anti-Helden

Er hatte es faustdick hinter den Ohren. Er pfiff auf die Verkäufer der Kunstmessen, zog 2015 im grauen Anzug eines Biedermanns durch die Gänge der Art Cologne und verkündete auf weißem Schild in schwarzer Schönschrift das Credo des Marktes: „Hell erstrahlen alle Mienen bei dem schönen Wort verdienen.“ Er selbst war gut im Geschäft, stellte auf der Documenta und im Guggenheim-Museum, in Louisiana, im Reina Sofia und auf der Biennale von Venedig aus. Doch der Gewinn interessierte ihn nicht wirklich. Als er 100.000 Dollar Preisgeld im Jahr 2011 gewann, heftete er es in Ein-Dollar-Noten an die Wand des New Yorker Guggenheim. Die auf Gewinn gepolten Kunstgänger staunten, und die Serie fand ihren Widerhall in der Filmserie „Tatortreiniger“.