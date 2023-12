Flüchtlingsunterkünfte in Jüchen Karl-Justen-Halle wird bald für Flüchtlinge benötigt

Angesichts der steigenden Zahlen werden die Plätze in den städtischen und angemieteten Unterkünften knapp. „In unseren Häusern haben wir maximal 450 Plätze, aber wir belegen sie nur zu 80 Prozent.“ Beispielsweise könnten Familien nicht mit Einzelpersonen zusammengelegt, sagt der Bürgermeister. Rund 300 Menschen würden in den Häusern leben, „wir haben nur noch 50 bis 60 freie Plätze“. In diesem Jahr hatte die Stadt an der Steinstraße in Jüchen ein Wohnhaus als weitere städtische Unterkunft angekauft. Nun soll das Dachgeschoss ertüchtigt werden, um einige zusätzliche Plätze zu schaffen.