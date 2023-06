Noch kein Zugang bei Zweitligist So machen sich Fans über Transferpolitik von Fortuna lustig

Was das für die Zukunft heißt? Neue Spieler müssen her. Doch die sind derzeit noch nicht konkret in Sicht, weshalb sich in den Sozialen Netzwerken erster Unmut breit macht. Die einen sind verwundert, warum noch überhaupt nichts passiert ist, andere ärgern sich darüber, weil woanders schon so und so viele Zugänge präsentiert worden seien.