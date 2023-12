Immer mehr Pflegefälle, immer weniger Personal Kliniken fordern Sondervermögen von 50 Milliarden

Kaum noch freie Betten in Kinderkliniken, überlastete Notaufnahmen, Personalmangel: Die Lage in deutschen Krankenhäusern ist alarmierend und die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Reform kommt für viele zu spät. Daher schlägt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) nun vor, ein Sondervermögen zur Klinik-Transformation einzurichten: „Die Bundesregierung muss gemeinsam mit der Union die Voraussetzungen schaffen, um den Umbau des Gesundheitswesens durch ein zweckgebundenes Sondervermögen über die kommenden zehn Jahre zu ermöglichen“, sagte Gerald Gaß, Chef der DKG, unserer Redaktion. „Für diese Transformation werden wir in den kommenden zehn Jahren mindestens 50 Milliarden Euro benötigen.“