„Wäre cool gewesen“ Fischbuch hätte sich zentralen WM-Empfang gewünscht

Kurz nach der Siegerehrung hatte José Mourinho genug. Wütend und enttäuscht stapfte der Trainer der AS Rom nach dem verlorenen Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla in Richtung Spielertunnel. Bevor er jedoch ins Innere der Budapester Arena verschwand, verschenkte er noch seine Silbermedaille an einen Fan. Für Daniel Fischbuch ein unvorstellbarer Vorgang. „Keine Chance, dass ich so etwas machen würde. Diese Silbermedaille bleibt für immer und ewig bei mir“, sagt der 29-jährige Eishockey-Nationalspieler in einem Interview mit der „Heilbronner Stimme“.