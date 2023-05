„Die Clubs machen das gut“ Was DEG-Zugang Ankert zur Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln sagt

Mit über 850 Einsätzen in der DEL sowie 42 Länderspielen gehört Ankert zweifellos zur Riege der Führungsspieler. Das große Rampenlicht gehörte in der Vergangenheit dennoch meist anderen Spielern. Stören tut das den 1,88 Meter großen Spieler nicht – im Gegenteil. „Ich spiele nicht, damit Schlagzeilen über mich in der Zeitung stehen“, betont er. „Ich komme aus einer Familie, in der immer hart gearbeitet wurde, und ich bin jemand, der sich für keinen Job zu schade ist.“ Ab September hat Ankert nun die Gelegenheit, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen.