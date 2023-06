Alt oder Kölsch? Diese Biersorte bevorzugt DEG-Zugang Luis Üffing

In Zeiten von Social Media lassen sich Sportvereine allerhand einfallen, um ihre Fans auch während der Sommerpause bei Laune zu halten. So auch die Düsseldorfer EG. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte der Eishockey-Erstligist am Dienstag anlässlich des 23. Geburtstags von Zugang Luis Üffing einen kurzen Videoclip.