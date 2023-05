Eishockey-Welt zu Gast in Düsseldorf Die WM 2027 soll auch der DEG einen Schub verleihen

Die Schlange der Gratulanten kannte am Freitagmittag im Saal eines großen Hotels im finnischen Tampere kaum ein Ende. Minutenlang mussten die Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) Hände schütteln und Menschen aus aller Welt umarmen. Denn der DEB hatte sich so eben gegen Kasachstan durchgesetzt und den Zuschlag für die Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Mit einem klaren Votum: 75 Prozent der Stimmen fielen beim Kongress des Weltverbandes IIHF auf die deutsche Bewerbung. Was auch bedeutet: Düsseldorf wird zum vierten Mal Gastgeber für eine Eishockey-WM sein. 1955, 1975 und 1983 stieg das Turnier jeweils an der Brehmstraße, 2027 ist dann erstmals der Rather Dome dran.