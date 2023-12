Späte Niederlage in Mannheim Fischbuch besiegt die DEG

Das einzig Positive an diesem 27. Spieltag: Auch die Konkurrenz aus dem Tabellenkeller verlor, also auch Schlusslicht Iserlohn, das am Sonntag (19 Uhr) in den Dome kommt. Da geht es für die DEG darum, den Abstand auf den Abstiegsplatz zu vergrößern. An etwas anderes ist mit Blick auf die zehn Punkte Rückstand zum letzten Play-off-Platz nicht zu denken.