„Wir können alle stolz sein“ So haben sich Ehl und Fischbuch bei der Eishockey-WM geschlagen

Auch Fischbuch kann am Ende auf zwei Tore und zwei Vorlagen schauen. Sein persönlicher Höhepunkt kam am Sonntag im Finale, als er das deutsche Team in der 34. Minute mit 2:1 in Führung brachte. Und wäre es so geblieben, Daniel Fischbuch hätte das größte Tor der deutschen Eishockey-Geschichte geschossen. Doch die Kanadier schlugen zurück und drehten das Spiel noch. Mit etwas Abstand nach dem Spiel war ein Treffer im WM-Finale für Fischbuch dennoch „etwas Besonderes, aber es wäre natürlich schöner gewesen, mit einem Tor an einem Sieg beteiligt zu sein“. Insgesamt war er aber zufrieden mit diesem Ausflug nach Finnland und Lettland: „Wir haben es nach sehr, sehr langer langer Zeit ins Finale geschafft. Auch wenn es in Anführungszeichen nur Silber ist, können wir alle stolz sein.“