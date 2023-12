DEG-Manager Niki Mondt zieht Zwischenfazit „Ich habe Platz zehn noch nicht abgeschrieben“

Interview | Düsseldorf · Die Hälfte der Eishockey-Saison ist vorbei, und das Zwischenfazit für die Düsseldorfer EG ist ernüchternd: nur neun Siege aus 26 Spielen, Platz zwölf. Zeit also, um den Manager zu fragen, was da los ist. Niki Mondt über die Gründe für die Misere, warum er weiter an den Trainer glaubt und die Unterschiede zwischen Fans im Internet und im Stadion.

13.12.2023 , 15:57 Uhr

Erlebt bislang keine einfache Saison: DEG-Manager Niki Mondt. Foto: Birgit Häfner

Von Bernd Schwickerath