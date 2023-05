Zwischenbilanz So läuft es für die DEG-Spieler bei der WM

Dass der 23-Jährige ein mehr als passabler Eishockeyspieler ist, ist seit langem bekannt. Nicht nur bei der DEG gehört der Flügelstürmer zu den Leistungsträgern, er war bereits im vergangenen Jahr bei der WM, dort aber eher in den hinteren Reihen. Nun in Tampere hat Ehl noch mal einen Sprung gemacht, spielt konstant in der zweiten Reihe neben NHL-Stürmer Nico Sturm und rechtfertigt das in jedem Spiel. Beim 5:0 am Dienstag gegen Frankreich, das dem deutschen Team den Viertelfinal-Einzug garantierte, erzielte Ehl das frühe wie wichtige 1:0. Insgesamt schaut er nach sieben Spielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen, obwohl er keine Überzahl spielt. Noch beeindruckender: Ehl erlebte kaum Gegentore auf dem Eis, aber zahlreiche eigene. DEG-Manager Niki Mondt wird das alles aber mit gemischten Gefühlen beobachten, denn Ehls Vertrag läuft 2024 aus, die Interessenten dürften Schlange stehen.