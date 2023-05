Nach nur einer Saison DEG trennt sich von diesem Verteidiger

Was sich bereits mit der Verpflichtung durch Torsten Ankert angedeutet hat, machte die Düsseldorfer EG am Montagnachmittag nun auch offiziell: Mikko Kousa und der Traditionsklub aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gehen nach nur einer Spielzeit getrennte Wege. Zuvor hatte die DEG am vergangenen Freitag bekannt gegeben, dass mit der Verpflichtung des ehemaligen Iserlohner Kapitäns Ankert die Personalplanungen in der Defensive abgeschlossen seien.