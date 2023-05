Defensive komplett DEG holt Kapitän von den Iserlohn Roosters

Der gebürtige Essener hatte bei den Moskitos Essen einst mit dem Eishockey begonnen, ehe es ihn in den Nachwuchs der Kölner Haie zog. In der Saison 2005/06 schaffte er dort den Sprung ins Profiteam, für die er in 594 Spielen 13 Tore und 71 Vorlagen erzielen konnte. Seit 2017 spielte er in der DEL außerdem noch für die Grizzlys Wolfsburg und den Krefeld Pinguinen, bei denen er auch ein Jahr lang als Kapitän aufgelaufen ist. In gleicher Rolle agierte er in den vergangenen drei Jahren bei den Iserloh Roosters.