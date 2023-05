DEG-Stürmer trifft Ehl schießt sich ins Rampenlicht der WM

So einen Rummel wie am Donnerstagabend in Tampere ist Alexander Ehl eigentlich gar nicht gewohnt. Bei den Heimspielen der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist das Medienaufkommen normalerweise überschaubar. Aber bei einer Weltmeisterschaft ist das natürlich anders. Und wer wie Ehl ein wichtiges Tor schießt, ist da ein gefragter Mann.