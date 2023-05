Trotz guter Leistung DEG-Goalie Haukeland scheidet vorzeitig mit Norwegen bei der Eishockey-WM aus

Zehn Jahre ist es her, da erreichte Norwegen letztmals die K.o.-Runde bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Seit Samstag ist klar, dass das Warten weiter geht. Die 0:2-Niederlage gegen Auswahl Tschechiens war die eine Pleite zu viel für die Mannschaft von DEG-Goalie Henrik Haukeland. Und weil Lettland am Abend Kasachstan klar und deutlich mit 7:0 bezwang, war auch der letzte Funke Rest-Hoffnung erloschen. Allerdings steht für die Norweger in erster Linie der Klassenerhalt in der A-Gruppe, der 16 besten Eishockey-Nationen, im Vordergrund. Dafür benötigen Haukeland und Co. noch mindestens einen Punkt in den verbleibenden zwei Spielen in der Vorrundengruppe B.