Unverzichtbare Helfer Wie zwei DEG-Betreuer bei der Eishockey-WM landeten

Am frühen Dienstagnachmittag war es geschafft, nach dem 5:0-Sieg über Frankreich stand fest: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland fürs Viertelfinale qualifiziert. Am Donnerstag trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auf die Schweiz. Was bedeutet: Auch für die Düsseldorfer Max Wunder und Gunnar Genuttis geht die Eishockey-Saison 2022/23 weiter.