Eishockey-Regionalliga Neusser EV geht ohne Erfolgserlebnis in die Weihnachtspause

In Solingen hatte der NEV zwar deutlich mehr vom Spiel, doch fehlte den im Feld wieder nur zu elft angetretenen Gästen vor dem Gehäuse der Raptors schlichtweg die Durchschlagskraft. Wesentlich effektiver agierte der ECB: Nils Dugain und Lucas Haller nutzten ihre Chancen zur 2:0-Führung (10.) und sorgten dafür, dass die Neusser ständig hinterherzulaufen hatten. Philipp Hasse mit dem 1:2 im ersten und Lukas Siebenmorgen mit dem 2:3 im zweiten Drittel stellten zweimal den Anschluss her, doch wussten die Gastgeber mit Tim Neubert und abermals Dugain, der zu Beginn des letzten Abschnitts quasi aus dem Nichts abschloss, jeweils zu kontern. Und das ärgerte Geisler. Seine Kritik: „Wir haben den Solingern hinten durch dumme Fehler zu ihren Toren verholfen und es vorne nicht fertiggebracht, uns für unsere Bemühungen zu belohnen. So gehen wir mit einer Niederlage aus dem Jahr 2023, schade.“ Er verprach jedoch: „Im nächsten Jahr greifen wir wieder an.“