Inlinehockey Trainer Fabian Peelen ist mit der Saison zufrieden

Peelen erkannte die Leistung des Gegners an: „Kaarst hat den Titel gewonnen, sie haben ihn verdient.“ Dementsprechend positiv war auch die Reaktion der Fans nach dem verlorenen dritten Spiel, die Leistung über die ganze Saison wurde anerkannt und die Mannschaft mit einem Applaus in die Kabine geschickt. „Alle, die gespielt haben, haben einen super Job gemacht“, ist der Trainer mit der Saisonleistung zufrieden. Dabei waren die Vorzeichen nicht gerade einfach, zwei erfahrene Spieler haben den Verein verlassen und mussten durch junge Spieler ersetzt werden. Gerade diese Situation habe die Mannschaft noch enger zusammenrücken lassen, vermutet Peelen. Vor allem die Entwicklung seines Torwarts hat es ihm besonders angetan: Aaron Brosch legte eine starke Entwicklung hin und spielte auch in der Finalserie eine wichtige Rolle. Ebenfalls das Offensiv-Duo um Max Meyer und Daniel Schopp waren enorm wichtig für die Mannschaft. Dennoch gilt: Nach der Saison ist vor der Saison. Auch dieses Jahr beenden zwei Spieler ihre Karriere: Pascal Mackenstein und Marco Hellwig ziehen sich zurück. Neu hinzu sollte Dennis Kobe kommen, der bereits sowohl bei den Bockumer Bulldogs als auch bei den Skating Bears aktiv war. Doch er sagte Fabian Peelen am Dienstagabend ab. Alles in allem geht man beim Crefelder SC zufrieden aus der Saison – als Vizemeister.