Stürmer kommt vom Erzrivalen DEG macht Üffing-Transfer fix

Der Linksschütze wurde im bayrischen Peißenberg geboren und begann das Eishockeyspielen in der Jugend des EC Peiting. 2015 folgte der Wechsel in die Jugendabteilung der Kölner Haie. Dort feierte er sechs Jahre später auch sein Profi-Debüt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und kam zwischendurch auch beim Kölner Kooperationspartner EC Bad Nauheim in der DEL2 zum Einsatz. Insgesamt absolvierte Üffing 86 DEL-Spiele für die Haie und sammelte dabei 12 Scorerpunkte (vier Tore und acht Vorlagen).