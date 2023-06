Sendung aus Düsseldorfer Klinik Freddie Schürheck als Pflegepraktikantin auf Station

Düsseldorf · Einen Tag lang war die bekannte Moderatorin zu Besuch auf Station an der Sana-Klinik Gerresheim. Was sie dort erlebte, kann man nun in einer TV-Sendung sehen.

04.06.2023, 12:46 Uhr

Freddie Schürheck (l.) mit Schwester „Caro“ bei einer Patentin Foto: Sana Klinik Düsseldorf

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf