Tag der Organspende am 3. Juni „Entscheide dich“ heißt nicht „Wir entscheiden für euch“

„Entscheide Dich“ lautet der zentrale Appell zum Tag der Organspende am 3. Juni. Daran sollten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und sein NRW-Kollege Karl-Josef Laumann (CDU), die ihn an diesem Samstag in Düsseldorf auf dem Schadowplatz begehen, festhalten. Sie sollten nicht für die Widerspruchslösung plädieren, die im Parlament mehrfach gescheitert ist. Und hinter die sich neben Laumann auch die Ärztekammer Westfalen-Lippe stellt. „Entscheide dich“ bedeutet nicht „Wir entscheiden für dich“. Schon die Bezeichnung Widerspruchslösung ist unglücklich, suggeriert sie beinahe schon Widerstand. Viele Menschen möchten zurecht ihre Autonomie und Selbstbestimmtheit wahren, auch über den Tod hinaus. Das muss man respektieren, zugleich aber die Entscheidung forcieren. Ob in Arztpraxen in regelmäißgem Abstand, in Schulen und Arbeitsstellen – es braucht mehr Entscheidungen, nur so kann auch die Zahl passender Spender steigen.