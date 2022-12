Neubauprojekt in Düsseldorf Planungsausschuss beschließt Wettbewerb für Kalkum

Die FDP ist für den Bau eines Altenheims und der Gesamtschule in der Nähe des Fliedner-Gymnasiums. „Aber neben dieser Infrastruktur sollte dort so wenig Flächenverbrauch wie möglich stattfinden“, so Fraktionschef Manfred Neuenhaus. Die nun ins Auge gefasste Versiegelung passe in den Augen der Liberalen nicht zu ihrem Verständnis von angemessenem Städtebau. Auch Hans-Joachim Grumbach (Tierschutz/Freie Wähler) meinte, er könne sich dort „keine weitere Entwicklung im Freiraum vorstellen“. Beide Politiker kündigten an, trotz der Ablehnung in der Kommission mitzuarbeiten, welche die Entwicklung des großen Areals begleite.