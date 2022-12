„Helga hilft“ im Theater an der Kö Die Miss Marple von Fallingbostel

Als Claudia Rieschel putzmunter mit einem überdimensionalen Rollkoffer die Bühne entert, gibt es Applaus bei der Premiere von „Helga hilft“. Die Hamburger Schauspielerin gastierte über Jahrzehnte schon viele Male im Theater an der Kö. Ein verlässlicher Anker in jeder Rolle. So auch hier, in einem der eher schwächeren Stücke von René Heinersdorff. Dennoch ist eine unterhaltsame Familienkomödie zu erleben, die sich an drei Festen abspielt: Ostern, Weihnachten, Erntedank.