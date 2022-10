Bebauung von Freiflächen in Düsseldorf : Kampf für Freiflächen mit einem Brunch

Düsseldorf Der Verein Stadt Land Fluss möchte Bürger vor Ort über seine Ziele informieren. Er will weitere Bebauungen im Düsseldorfer Norden verhindern.

Der neue Verein „Stadt Land Fluss“ möchte die Bebauung von weiteren Freiflächen im Düsseldorfer Norden verhindern. Um seine Ziele bekannter zu machen, geht der Verein nun einen ungewöhnlichen Weg. Er lädt am Sonntag, 16. Oktober, von 11 bis 13 Uhr zu einem Bürger-Brunch ein, der mitten im Grünen stattfinden soll, damit die Teilnehmer sehen und erleben können, für was der Verein kämpft.

Dieser stellt Tische und Bänke und einige Kuchen bereit, weiteres Essen und Trinken muss selbst mitgebracht werden. Die Vereinsmitglieder werden am Sonntag, um gut erkennbar zu sein, Signalwesten tragen. Denn Ziel des Treffens ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen. Zudem hofft der Verein, weitere Unterstützer zu gewinnen. Für Kinder wird durch den Ponyhof Lindenhof kostenloses Ponyreiten angeboten. Wer will, kann die historische Einbrunger Mühle, die heute eine der größten Dinkelschälmühlen Europas ist, besuchen. Der Bürger-Brunch findet an der Ecke Am Mühlenacker/Pfaffenmühlenweg statt.