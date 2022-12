Wohnprojekte in Düsseldorf Vorkaufsrecht könnte bald zur Routine werden

Die Politiker in der Bezirksvertretung 2 waren mehr als verstimmt, als ihnen vor wenigen Tagen die Verwaltung mitteilen musste, dass die Telekom-Immobilientochter DT Asset Management plötzlich den Komplettverkauf ihres Standortes an der Sohnstraße beabsichtigt. Darauf muss die Stadt nun warten, bevor es mit der Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses weitergeht. Ursprünglich sollte der Verkauf in Abschnitten vonstatten gehen. Hunderte neue Wohnungen sollen an der Sohnstraße entstehen, auch Kleingewerbe soll dort Platz haben. Die Politik will nun auf Antrag der SPD im Planungsausschuss möglicher Preistreiberei und Weiterverkäufen des Areals einen Riegel vorschieben, ein Vorkaufsrecht soll beschlossen werden.