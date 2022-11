Monheim Stadt fehlen Grundstücke für Ausbau Europaallee

(elm) Als im Planungsausschuss das Thema Hasholzer Grund Süd aufgerufen wurde, monierte Markus Gronauer (CDU), dass die Europaallee offenbar nicht bis zur Wiener-Neustädter-Straße fortgeführt werde, bevor die Baumaßnahmen beginnen. So würde der gesamte Baustellenverkehr wieder über den Holzweg und die Geschwister-Scholl-Straße geführt. Außerdem sei die Erschließung des Neuverser Hofes nach Norden nicht mehr gewährleistet. Die Grundstückseigentümer, die Flächen im Trassenverlauf der Straße besitzen, müssten erst einmal verkaufswillig sein, entgegnete die Erste Beigeordnete Lisa Pientak. Zwei CDU-Ratsleute, die aus Ausschließungsgründen nicht an der Beratung teilnahmen, verfügten über die entsprechenden Möglichkeiten zur Einflussnahme. Das höre er zum ersten Mal, so Gronauer. Bisher habe es geheißen, es gehe um die Beteiligung der Bauherren an den Erschließungskosten. Stadtplanerin Kerstin Frey informierte, dass der Wirtschaftsweg auf fünf Meter ausgebaut werden und Buchten für Begegnungsverkehr eingerichtet werden würden.